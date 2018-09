Desfile escolar reúne centenas de alunos da rede municipal de ensino em comemoração a Semana da Pátria em Novo Progresso

Rede municipal de ensino realizou desfile escolar em comemoração a Semana da Pátria em Novo Progresso.

A Rede Municipal de Ensino realizou durante toda a manhã desta sexta-feira (7) na Avenida Jamanxim, centro de Novo Progresso, o desfile escolar em comemoração a Semana da Pátria. A programação que começou às 7h30mn da manhã seguiu até às 11h. Cerca de 1000 mil alunos de diversas escolas [públicas e particulares] participaram do desfile.

O tema escolhido este ano foi: “O Brasil que queremos..depende de cada um de nós…”.

Desfilaram ainda a Policia Militar, CTG, Clube dos Desbravadores Adventistas,Escolinha de Futebol do Grêmio,Federação Tiro de Laço entre outras entidades. Um palanque foi montado e autoridades municipais (secretários, Prefeito e Vereadores) acompanharam o desfile.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...