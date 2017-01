Design do próximo iPhone será uma volta ao passado

A utilização de aço inoxidável em vez de alumínio é digna de nota assim como a cobertura em vidro

A Apple pode revisitar ideias de design utilizadas em alguns dos seus smartphones mais antigos. Alguns rumores apontam que será usado na fabricação dos aparelhos o alumínio ao invés de aço inoxidável, acompanhado de uma cobertura de vidro.

PUB

Como recorda o 9to5mac, a última vez que a combinação foi utilizada foi no iPhone 4S em 2011, sendo que a partir daí a Apple voltou-se cada vez mais para o alumínio. A ideia de utilizar este material também corrobora os rumores de que a Apple pretende celebrar o 10º aniversário do iPhone com uma versão especial evocativa dos modelos mais antigos da linhagem.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Curtir isso: Curtir Carregando...