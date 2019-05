Deslizamento interdita a Transamazônica entre Pacajá e Novo Repartimento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Victor Furtado, com informações do DNIT e da PRF

Após fortes chuvas na madrugada desta quinta-feira (2), um deslizamento de terra interditou a rodovia BR-230. O problema ocorreu no quilômetro 401, no trecho entre Pacajá e Novo Repartimento, numa área chamada Ladeira do Cantineiro.

