Desmatamento na Amazônia aumenta em novembro e Pará com mais áreas desmatadas — Foto: Marizilda Cruppe/Greenpeace

O total desmatado em novembro é o maior dos últimos 10 anos referente a esse mês.

O Imazon divulgou dados do sistema de alerta de desmatamento na Amazônia do mês de novembro, nesta quinta-feira (17). De acordo com o instituto, foram derrubados 484 km² de área verde, o que significa um aumento de 23% em relação ao mês de novembro do ano passado, quando foram desmatados 393 km².

O total desmatado em novembro é o maior dos últimos 10 anos referente a esse mês. O Pará aparece em primeiro lugar no rankings dos estados que mais desmataram a floresta com quase metade, 48%, de todo o desmatamento da Amazônia Legal.

Em seguida, Mato Grosso, Rondônia, Maranhão, Amazonas, Acre, Roraima e por último o Amapá. O monitoramento do Imazon utiliza um sistema diferente do Inpe, do governo federal. Mas os dois sistemas têm a mesma função de emitir alertas para auxiliar as equipes de fiscalização ambiental.

Por G1 PA — Belém

