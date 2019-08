Desmatamento na Amazônia em julho cresce 278% em relação ao mesmo mês em 2018

Mapa do Inpe mostra em amarelo desmatamento -(Foto:Reprodução)

Divulgação de dados do Inpe sobre aumento da destruição tem irritado governo Bolsonaro

O desmatamento na Amazônia em julho deste ano teve crescimento de 278% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são do Deter (Detecção do Desmatamento em Tempo Real), sistema do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que visa ajudar o Ibama a combater o desmatamento.

Em junho deste ano, o Deter apontou crescimento de 88% no desmatamento em relação a junho de 2018.

Os dados do Deter que mostram o crescimento da destruição na Amazônia abriram uma crise entre o Inpe e o presidente Jair Bolsonaro (PSL), que culminou com a exoneração, na última sexta, do diretor do instituto, Ricardo Galvão.

Bolsonaro chegou a falar que Galvão poderia estar a “serviço de alguma ONG”. Galvão defendeu os dados de desmate do instituto e respondeu aos ataques pessoais de Bolsonaro.”Ele [Bolsonaro] tem um comportamento como se estivesse em botequim”, disse Galvão, no dia 20 de julho.

O governo Bolsonaro continuou a atacar os dados do Inpe. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, se manifestaram contra informações do desmate produzidas pelo Inpe.

Na segunda, Bolsonaro afirmou que “maus brasileiros” divulgaram “números mentirosos” sobre o desmatamento na floresta Amazônica.

Pontes, também na segunda, anunciou um militar, Darcton Policarpo Damião, para a direção interina do Inpe.

