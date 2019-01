Desmatamento no Pará aumentou quatro vezes nos últimos 12 meses, diz instituto

Foto: Reprodução/JN – Foram registrados 1.463 quilômetros quadrados de floresta desmatada no último ano, correspondendo a mais de 60% de toda porção desmatada na Amazônia.

Belém O desmatamento no Pará em 2018 cresceu quatro vezes mais do que o registrado em 2017, afirma estudo realizado pelo Intituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgado nesta terça-feira.

Nos últimos doze meses, foram registrados 1.463 quilômetros quadrados de floresta desmatada. De acordo com o estudo, isso corresponde a mais de 60% de toda porção devastada na Amazônia. Apenas no mês de novembro, uma área de 182 quilômetros quadrados de mata foi destruída no estado.

Segundo o Imazon, as áreas que mais sofreram destruição estão concentradas no nordeste do Pará, na região da Terra do Meio, e na região da Calha Norte – área que reúne o maior bloco de florestas protegidas do mundo.

Além do Pará, outros estados também registraram aumento de florestas destruidas. O desmatamento cresceu no Amazonas, estado com o segundo maior número de alertas (12%), seguido por Rondônia (9%), Mato Grosso (7%), Roraima (5%) e Acre (4%).

Ainda de acordo com o estudo, seis das dez unidades de conservação mais ameaçadas pelo desmatamento estão no Pará. Entre elas estão a Área de Preservação Ambiental Triunfo do Xingu e a Floresta Nacional do Jamanxim. A Reserva Chico Mendes, no Estado do Acre, registrou o segundo maior número de alertas de desmatamentos.

Por G1 PA —

