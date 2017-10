Desmoronamento pode ter matado 200 pessoas após teste nuclear na Coreia do Norte, diz TV japonesa

Especialistas disseram que uma série de tremores e deslizamentos de terra perto da base de testes nucleares provavelmente indicam que o sexto e mais poderoso lançamento do país, realizado no dia 3 de setembro, desestabilizou a região, e que a instalação de Punggye-ri pode ficar por muito tempo sem ser utilizada para testar armas nucleares.

You May Also Like