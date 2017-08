Desocupação de imigrantes termina em confronto em Roma

Polícia demorou 6h para retirar ocupantes de praça central da capital italiana

Uma ação da policial para retirar cerca de 400 imigrantes de uma área ocupada na Piazza Indipendenza, em Roma, foi marcada por muita confusão e confronto nesta quinta-feira (24).

Por cerca de seis horas, cerca de 100 solicitantes de asilo que moravam há quatro anos na via Curtatone lutaram para ficar em seus acampamentos, mas a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e jatos d’água para afastar os “moradores” da área.

“A intervenção foi urgente e necessária após a rejeição, na noite de ontem, de uma sistemática mudança de alojamento oferecida pela Comune de Roma, mas sobretudo pelas informações de alto risco surgidas, inerentes à posse de parte dos ocupantes de bombas de gás e garrafas incendiárias”, informou em nota a Polícia de Roma. Ao menos quatro pessoas foram presas.

Por sua vez, os imigrantes que eram retirados do local soltavam gritos de “vergonha” contra os policiais e diziam “só querer uma casa”. “Queremos nossa casa e no momento só vimos essas propostas nos jornais. Para nós, ninguém disse nada. Esse não é um país democrático”, disse a líder das mulheres que protestavam.

Segundo a Prefeitura, foi feita uma reunião no fim da tarde de ontem para encontrar uma solução para a moradia do numeroso grupo e foi oferecido a eles a possibilidade de morar nas zonas de Torre Maura e Boccea. Ainda de acordo com as autoridades, eles teriam negado a opção. Com informações da ANSA.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...