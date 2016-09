Despacho da Justiça determina o retorno de João Garimpeiro ao cargo

A Justiça Eleitoral em Belém, julgou procedente o recurso apresentado pela defesa do vereador João Garimpeiro (PR), de Novo Progresso, e permitiu que ele retornasse ao cargo.

A Câmara Municipal deve ser comunicada para Garimpeiro reassumir a função ainda nesta semana.

Entenda o caso:Vereador João Garimpeiro perde o mandato por infidelidade em Novo Progresso

Para evitar qualquer possível embaraço em cumprimento da determinação, a desembargadora Nadja Nara Cobra Meda , ressaltou que é necessário se aprofundar mais do caso , com a manifestação do agravado que poderá trazer maiores informações e subsídios a decisão do mérito do presente recurso.

João Garimpeiro (PR) deve tomar posse nos próximos dias, no lugar do vereador Jovenil Vargas (PPS).

