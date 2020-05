Desrespeito ao decreto Covid-19 persistem nas ruas em Novo Progresso- Moradora denuncia abuso de policiais

Em vigor o decreto estadual e municipal que endurece as medidas de isolamento social à fim de conter o avanço do novo coronavírus, moradores continuam nas ruas na cidade de Novo Progresso. A denuncia chegou até redação do Jornal Folha do Progresso via WhatsApp.

A denuncia , flagrou na tarde desta quinta-feira(21), várias pessoas circulando tranquilamente sem usar as máscaras e outras nadando no lago municipal.

Leia mais:Multa de R$120 começa a valer hoje em Novo Progresso

*Novo Progresso aumenta casos de Covid-19 na cidade com 30 casos nesta quinta-feira

Desrespeito

Nas ruas mesmo com a obrigatoriedade do uso das mascaras, a equipe encontrou pessoas sem e outras com a mascara pendurada ao pescoço. Mas, apesar da presença de policiais militares, comerciantes que não atuam com serviços essenciais ainda insiste em funcionar tranquilamente.

Movimentação

Na fila próximo a casa lotérica no Banco do Brasil , a equipe de reportagem também encontrou muita gente aglomerada. Denuncia que clube foi alugado para festa de aniversário , e funcionou normalmente em Novo Progresso no último final de semana.

Reclamação da policia

Morador reclamou da falta de educação de alguns policiais militares nas abordagens, segundo a denuncia o calsa estava em via publica trafegando de carro para sua residência quando foi abordada e desrespeitadas com xingamento por policiais. “Eles que deveriam conter a ordem , com estas pessoas na rua , xingam a gente, com falta de respeito”,reclamou.

PM

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com Major Campos comandante da Policia Militar de Novo Progresso sobre a denuncia, e respondeu que tomará providências.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO FOTO VIA WHATSAPP

