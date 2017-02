Destaque da Tucuruvi mostra demais em ensaio: “Vamos parar de polemizar um peitinho”

Grasi Mattos esteve no Sambódromo e acabou mostrando além da conta por causa de vestidinho decotado

Grasi Mattos, estreante no carnaval paulista como destaque da Acadêmicos do Tucuruvi, mostrou muito samba no pé durante o ensaio técnico da escola no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Com muita euforia, a morena dispensou o sutiã e acabou deixando muito à mostra.



“Quando entro na avenida a adrenalina toma conta do meu corpo e acabei nem vendo que tinha escapulido um pouco no vestido, mas não me importo. Espero que as pessoas tenham focado mais no meu look e no meu samba do que nos detalhes que vazaram, vamos parar de polemizar um peitinho, Brasil”, brincou.



A modelo, que garante não ser só mais uma “gostosona” do carnaval optou por fazer aulas de samba para chegar afinada no desfile oficial. “Tenho me preparado há um ano com um professor ‘mara’, que me ensinou vários truques. Além do corpo todo trabalhado na academia eu tenho samba no pé, e vim para colocar tudo isso em jogo”, contou a modelo que atravessou a avenida com um vestido azul decotado e curtinho.



Fonte: revistaquem.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...