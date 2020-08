Destroços de avião são localizados em área de mata em MT; polícia acha suposta arcada dentária

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda não há detalhes se houve vítimas no acidente, nem a quem pertenceria e nem as causas.

Em um vídeo gravado no local, o tenente coronel Sandro Barbosa, comandante do 12º Comando Regional da PM em Pontes e Lacerda, diz que a suspeita é de que alguém teria passado pelo local antes.

De acordo com a Polícia Militar, um piloto estava sobrevoando a região de Vila Bela, quando baixou bastante a altitude para verificar uma propriedade rural que estava interessado em comprar e se deparou com a imagem dos escombros de avião.

You May Also Like