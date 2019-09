Destruição de máquinas por fiscais do Ibama volta acontecer na região

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A reportagem procurou a sede o Ibama em Novo Progresso para informações sobre a operação mas ninguém foi encontrado. Conforme relatos de informação uma base foi montada dentro da Floresta onde estão monitorando as ações na região com ajuda de helicóptero.

Escavadeira,tratores,maquinas usadas na extração do ouro e até veículos foi destruído pelos fiscais na região do distrito de Cripurizão município de Itaituba.

Denuncia de destruição de maquinas e acampamentos de garimpos na região chegaram até redação do Jornal Folha do Progresso nesta segunda-feira(03). Vitimas da ação dos fiscais ambientais estão postando fotos de maquinas destruídas em garimpos nas redes sociais.

You May Also Like