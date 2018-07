Detendo é encontrado morto no presídio de Itaituba; Sexta morte somente este ano

Na manhã desta segunda-feira (9) os agentes prisionais do centro de recuperação penal de Itaituba, ao fazer uma revista estrutural, que acontece todos os dias na casa penal, notaram a falta de um interno. Ele foi encontrado morto em seguida na Cela “A” Módulo “7” Bloco “B”, Com uma corda em seu pescoço.

De acordo com a direção da casa penal, o detento era da comarca de Novo Progresso e foi preso por roubo. A direção informou ainda que o presidiário, ao chegar na casa penal, deu dois nomes, Wesley Terra Antunes e Lauro Bruno Terra, ele tinha 21 anos.

O caso foi registrado na 19ª seccional de polícia e é tratado como suicídio. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A direção da casa penal pede ajuda para localizar os familiares da vítima, ninguém havia sido localizado até o fechamento desta matéria.

Mortes no presídio de Itaituba

Essa foi a sexta morte no presídio somente este ano. O primeiro aconteceu no mês de Janeiro, dois no mês de Março, outro em Maio e o último em Junho. Foram vítimas: Gilmar Gonçalves dos Santos, Jéferson da Silva Magalhães, Jacó Rodrigues Santos Melo, Wiuller Batista e Kaandro dos Santos.

