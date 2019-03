Detenta é encontrada morta em banheiro do presídio feminino em Ananindeua

Foto:Divulgação-CRF em Ananindeua (Claudio Pinheiro)-Corpo foi encontrado pelas próprias internas no começo da tarde desta quinta (14)

Uma interna foi encontrada morta com fortes indícios de asfixia mecânica no Centro de Recuperação Feminino (CRF), de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, por volta de 12h, desta quinta-feira (14).

De acordo com a Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe, a vítima foi identificada como Denise Ferreira Bezerra. O corpo foi encontrado pelas próprias internas, no banheiro da cela B-20, do bloco 1, já sem vida.

Em nota, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) esclarece que já tomou as providências legais. O Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção do corpo e a Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar o caso.

Por:O Liberal.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...