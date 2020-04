Detento do regime semi-aberto é um dos casos confirmados da Covid-19 no Pará

O detento infectado será levado para o PEM 3, em Marituba — Foto: Ronan Frias/ TV Liberal

O paciente será transferido para manter o isolamento da quarentena. Ele será enviado para a uma cela isolada no Presídio Estadual Metropolitano III.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) confirmou que há um detento custodiado do sistema prisional que atestou positivo para o novo coronavírus. O homem é um interno do regime semi-aberto do Centro de Progressão Penitenciário do Pará (CPPB), em Belém.

Neste regime, ele sai diariamente para trabalhar e retorna à noite. A Seap ainda disse que o paciente apresenta com quadro leve e em bom estado de saúde.

De acordo com o Plano de Contingência da Seap, o paciente será transferido para manter o isolamento da quarentena. Ele será enviado para a uma cela isolada no Presídio Estadual Metropolitano III (PEM 3), em Marituba.

Por G1 PA — Belém

