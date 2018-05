Detento é encontrado morto dentro de cela em presídio no Pará

O detento Gabriel Moraes da Silva, de 25 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (17), em uma das celas do bloco “A”, do Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes (Crrama), em Marabá no sudeste paraense.

Os outros detentos que dividiam a cela com Gabriel que avisaram a direção da casa penal, que o jovem havia se enforcado. O detento cumpria pena por tráfico de drogas. Ele chegou a fugir da casa penal, mas foi recapturado em janeiro deste ano.

Policiais do Departamento de Homicídios da Polícia Civil estiveram na casa penal realizando os primeiros levantamentos sobre a morte.

De acordo com informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), os indícios são de suicídio, mas somente após a necropsia será possivel afirmar a causa da morte. Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso.

Fonte: Diário do Pará

