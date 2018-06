Detento é encontrado morto dentro de cela

Durante a contagem diária de presos, agentes penitenciários do Centro de Recuperação Penal de Itaituba acharam o corpo de Kaandro. (Foto: Via Whatsapp)

Mais um preso foi encontrado morto em uma das celas do Centro de Recuperação Penal de Itaituba, na região sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Kaandro dos Santos Conceição, 22, que dividia uma cela com mais de 20 presos no momento em que morreu.

O corpo do homem foi encontrado por agentes penitenciários que imediatamente acionaram a direção da Casa Penal, que posteriormente comunicou à Polícia Civil para tomar as devidas providências cabíveis.

O registro da Seccional de Itaituba foi feito por um agente da Casa Penal. Ele comunicou ao delegado Conrado Wolfring o homicídio de Kaandro Conceição ocorrido dentro do CRRI, no módulo 3, bloco B, cela A, na manhã da última sexta-feira (15), fato detectado no momento da chamada que ocorre todo dia.

Foram retirados para o corredor os detentos Rodivan Ferreira de Freitas, Claudeir Silva dos Santos, Henrique Santos da Silva e Derick Nael Martins de Oliveira. Foi nessa hora que os agentes sentiram falta de Kaandro dos Santos Conceição. Diante da ausência, o fato foi comunicado ao gerente de segurança do CRPPI, que acionou a diretora e uma médica para verificar a situação. Ao sair do local, a profissional da área da saúde informou que o detento estava pendurado com uma corda artesanal, já sem vida.

O delegado Conrado Wolfring, juntamente com uma equipe de policiais civis, esteve na Casa Penal e logo identificou cinco suspeitos em potencial que serão ouvidos em depoimento, bem como os agentes penitenciários de plantão e os que encontraram o corpo da vítima.

CENÁRIO

Geralmente, em crimes dessa natureza os presos atribuem a suicídio e montam um cenário para fazer as autoridades acreditarem no fato, o que na maioria das vezes acaba desmentido pelo levantamento de local de crime do Instituto de Criminalística.

De acordo com as informações fornecidas, Kaandro dos Santos Conceição foi preso recentemente no residencial Wirland Freire. Após ser autuado em flagrante, ele estava à disposição na qualidade de preso de Justiça.

O Instituto Médico Legal de Itaituba foi acionado para fazer a remoção do corpo para necropsia, e saber o que realmente aconteceu se foi homicídio ou suicídio.

Caso prevaleça a tese de homicídio, os homens que estavam na mesma cela do crime serão indiciados por homicídio, uma vez que ninguém se acusou pela prática criminosa.

(JR Avelar/Diário do Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...