Detento é encontrado morto dentro de presídio de Paragominas, no PA

Uma equipe da Polícia Civil foi ao local e informou que não encontrou algum tipo de arma na cela. Um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do crime.

Dois internos foram identificados e confessaram a autoria do crime, depois de um desentendimento com a vítima.

Segundo as investigações, o preso teria sido agredido até a morte por outros detentos. O homicídio foi no bloco 1-a da cela 14.

A Polícia investiga a morte do detento Antônio Antônio Elielson Lima da Silva, de 28 anos. O corpo dele foi encontrado dentro do Centro de Recuperação Regional de Paragominas, sudeste do Pará.

(Foto:Reprodução)-Polícia investiga morte de detento dentro do presídio de Paragominas, no PA

