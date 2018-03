Detento é encontrado morto em cela de presídio de Itaituba

Segundo a administração do presídio, Jacó Rodrigues foi encontrado enforcado dentro de sua cela.

Um velho conhecido da polícia, Jacó Rodrigues Santos Melo, de 23 anos de idade, foi encontrado morto dentro de sua cela no início da tarde de sábado (17) por volta das 12h30, na penitenciária de Itatuba, no Pará.

A diretora do presídio, Socorro Oliveira, que confirmou a morte do detento após laudo da médica Renata Dillon que esteve no local. Segundo a diretora, o jovem foi encontrado enforcado após o horário de visitas, a primeira possibilidade é de que o mesmo tenha cometido suicídio. A diretora disse, ainda, que o IML fez a remoção do corpo para realizar perícia e só assim confirmar se realmente trata-se de um suicídio.

Ainda segundo Socorro, todos os detentos que residem na cela da vítima serão ouvidos, a polícia civil também irá investigar o caso.

Jacó possuía varias passagens pela polícia, principalmente por envolvimento em furtos e assaltos em Itaituba. Ele foi preso no dia 26 de fevereiro deste ano por suspeitas de envolvimento no assalto ao IML no dia 19 do mesmo mês.

