Detento é encontrado morto na colônia penal agrícola de Santa Izabel

Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará (Oswaldo Forte/O Liberal)

Corpo foi encontrado por um agente prisional com uma corda no pescoço

Um detento, identificado como Luiz Carlos Martins da Silva, foi encontrado morto no final da manhã desta segunda-feira (11) na Colônia Penal Agrícola do Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará.

Segundo informações repassadas às autoridades, um agente prisional disse ter encontrado o cadáver de Luiz por volta de 11h. De acordo com o depoimento do agente, o interno foi encontrado sem vida com uma corda no pescoço no espaço chamado solário, que fica entre o bloco 302 e 304 do presídio.

Após ter visto o corpo do detento, o agente apenas correu para comunicar o fato aos seus superiores, falando em seguida com a Polícia Civil. O modo como o corpo foi encontrado leva a crer que seja mais um caso de homicídio feito para parecer ser um suicídio, como tem sido comum como modus operandi e internos membros de facções criminosas.

