Detento é encontrado morto no presídio Cucurunã em Santarém.

Polícia Civil investiga o caso para saber se foi suicídio ou homicídio. Esta é a terceira morte na unidade prisional só em dezembro

O detento Edgar Marques de Almeida Neto foi encontrado enforcado na madrugada deste sábado (24), na cela 12 Ala “A”, do pavilhão 1 do Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém, oeste do Pará. Esta é a terceira morte na unidade prisional somente no mês de dezembro.

Apesar do cenário da morte apontar para suicídio, a hipótese de homicídio não está descartada. De acordo com a Polícia Civil, o detento chegou a ligar para familiares na noite anterior informando que iriam matá-lo.

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), a vítima dividia cela com outros quatro presos que foram encaminhados à Delegacia de Santarém para prestar esclarecimentos. Eles negam a autoria.

O Centro de Perícias Científicas foi acionado e após perícia deve apontar as causas da morte. Se confirmado o homicídio por meio da perícia, os internos que estavam com a vítima serão autuados.

Homens do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar também reforçam a segurança na unidade prisional que irá passar por uma revista estrutural. Um inquérito policial irá apurar o caso.

Mortes em dezembro

No dia 8 de dezembro, o detento Ednailson Cleiton Maranhão Souto, de 26 anos, foi morto a golpes de estoque – arma artesanal pontiaguda. Ele era natural da cidade Monte Alegre e respondia pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Segundo a Susipe, o crime tinha relação com acerto de contas. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.

No dia 13 de dezembro, o detento Alexsander Ferreira Silva foi decaptado após um tumulto no presídio. Como nenhum dos internos foi apresentado como sendo o autor do crime, o caso foi repassado para a Divisão de Homicídios para investigação.

