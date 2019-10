Detento é flagrado com droga após visita na Colônia Agrícola de Santa Izabel, no Pará

Companheira do detento confessou que entregou uma porção de maconha para o Interno.- (Foto:Reprodução)

Ela teve a carteira de visita cancelada e o detento responderá um Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

Agentes penitenciários da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) apreendeu droga com um interno custodiado na Colônia Agrícola de Santa Izabel, região metropolitana de Belém.

De acordo com a Susipe, a apreensão aconteceu no sábado (28), após visita. Os agentes prisionais realizaram uma revista nos internos e foi detectado que Jhonata Felipe da Silva Mesqueita estava em posse de uma porção de droga. Segundo o órgão, a companheira do detento, Daniele Lima da Silva, confessou ter passado maconha durante visita.

Os dois foram encaminhados para a delegacia de Santa Izabel, onde o caso foi registrado. Daniele Lima teve a carteira de visitante cancelada e o interno responderá um Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

Por G1 PA — Belém

