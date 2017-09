Detento é morto com golpe de estoque no presidio de Itaituba, PA.

Detento que estava cumprindo pena por tráfico de droga é morto com golpe de estoque no presidio de Itaituba.

Na tarde deste domingo, 10 de Setembro, por volta das 16 horas, um detento do Centro Regional de Recuperação de Itaituba, (CRRI), no sudoeste do estado, identificado por Robson Rama, natural de Boa Vista de Aparecida PR, de 34 anos, foi morto com um golpe de estoque na altura do pescoço, o mesmo ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu a gravidade da perfuração e veio a óbito. Robson estava preso no presidio de Itaituba desde 03 de Setembro de 2017, acusado de trafico de droga, (Art. 33 da Lei de Tóxicos – Lei 11343/06). O mesmo estava no modulo (06); Cela (A) na Ala (B). O corpo foi removido pelo IML. A direção do presidio abriu uma investigação interna para descobrir quem foi o autor ou os autores do homicídio.

Fonte:JUNIOR RIBEIRO

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

