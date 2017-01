Detento é morto dentro de presídio em Santa Isabel

Segundo informações da Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado), o detento foi morto durante o banho de sol na manhã de hoje e a motivação para o mesmo ainda não foi apurada. A área está isolada e os presos foram recolhidos para que o Centro de Perícias remova o corpo. O caso foi registradio na Delegacia de Santa Isabel.

Um detento foi morto por outro preso, a golpes de uma arma de estoque, dentro do Centro de Recuperação Penitenciário III, no Complexo Penitenciário de Santa Isabel, na manhã desta segunda-feira (30). O autor do crime e a vítima ainda não foram identificados.

