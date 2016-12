Detento foge de presídio de Cucurunã em Santarém

Mais uma fuga foi registrada na Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura em Santarém, oeste do Pará. O detento Roberto Milasse Costa da Conceição conseguiu escapar do presídio por volta de 14h desta terça-feira (27), segundo informou a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe).

Conforme a Susipe, Roberto cumpre pena pelos crimes de roubo qualificado, posse ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado.o Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar foi acionado para dar apoio nas buscas e revista da unidade prisional. A Susipe diz ainda que a Corregedoria irá apurar o caso.

Esta é a segunda fuga registrada este mês no presídio de Cucurunã. No dia 19 de dezembro, 14 detentos fugiram da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura. Os presos da Central de Triagem, no pavilhão 2, escaparam por um túnel aberto entre os pavilhões.

Por G1 Santarém

