Detento foge por buraco no galinheiro de presídio de Paragominas

Cristiano fugiu da detenção no domingo (07) (Foto:Divulgação)

Cristiano trabalha com os animais como remição de pena e fez um buraco no alambrado

Cristiano da Silva Mendes fugiu do Centro de Recuperação Regional de Paragominas na manhã do último domingo (7). A informação foi confirmada em nota pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) somente nesta segunda-feira (08).

Segundo informações da direção da unidade, o detento fugiu por um buraco no alambrado, localizado atrás da guarita 04, onde funciona um galinheiro. Como forma de trabalho para remição de pena, Cristiano fazia tarefas de limpeza na parte externa da administração do presídio e neste momento aproveitou para fugir.

Os agentes prisionais da unidade realizaram buscas, mas o detento não foi encontrado. O boletim de ocorrência da fuga já foi realizado.

