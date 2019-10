Detento que foi resgatado dentro da cadeia em Novo Progresso é capturado em Castelo de Sonhos

(Foto:Policia Militar) – Preso resgatado em Novo Progresso é capturado em Castelo de Sonhos!

Por volta das 16h00mn desta segunda-feira (14/10) a Polícia Militar de Castelo de Sonhos recapturou o meliante Higor de Freitas Bispos (19 anos),Vulgo Mosquito.

Leia Também:Homem armado invade cadeia e resgata presos de alta periculosidade em Novo Progresso

Mosquito é um dos três presos que foi resgatado por homem armado da cadeia pública de Novo Progresso no inicio deste mês.

Os presos resgatados foram identificados como Higor de Freitas Bispo, Lero Antonio de Sousa e Jhonny de Jesus Silva.

Higor (Vulgo Mosquito) responde por tráfico de drogas esta sendo apresentado na Policia Civil de Castelo de Sonhos e será conduzido Novamente para Novo Progresso.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações do Sub Ten Cruz.

