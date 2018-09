Detento que fugiu durante rebelião no Centro de Recuperação em Altamira é recapturado

Ivanilson Caldeira Bentes teria fugido no inicio da rebelição com outros três detentos — Foto: Reprodução/Tv Liberal-

De acordo com o último boletim divulgado ainda na noite de terça-feira (18) pela Susipe, ainda não havia sido concluída a contagem dos presos, por conta disso não foi confirmado a quantidade de foragidos.

A polícia recapturou um detento que conseguiu fugir durante a rebelião que aconteceu na terça-feira (19), no Centro de Recuperação de Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com a polícia, logo no inicio da rebelião quatro presos conseguiram pular o muro da penitenciária. Três deles foram recapturados imediatamente pelos policiais e um conseguiu fugir pela área de mata. Ivanilson Caldeira Bentes foi recapturado quando tentava embarcar no terminal rodoviário da cidade.

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe), a contagem dos presos já foi realizada e nenhum outra fuga foi registrada. A Susipe informou ainda que três detentos tiveram ferimentos e foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento de Altamira.

Os 75 presos do regime semiaberto que estavam custodiados nos alojamentos do galpão que foi destruído pelo incêndio provocado pelos presos, foram remanejados para outras celas do bloco carcerário e aguardam autorização da Justiça para transferência à outras unidades. O Centro de Recuperação Regional de Altamira tem capacidade para pouco mais de 200 presos mais hoje estaria com 374 internos.

Sete detentos morreram após uma rebelião em Altamira

O motim iniciou ainda na madrugada de terça-feira (19). Por volta das 4h20, houve uma tentativa de fuga em um bloco da penitenciária. Após a ação ser frustrada, os envolvidos atearam fogo em objetos no bloco do semiaberto. Sete detentos morreram. Seis foram mortos por outros presos e um, carbonizado.

Fotos registradas após o fim da rebelião e mostram a destruição provocada pelos detentos. A enfermaria e a secretaria do local ficaram destruídas. Uma equipe do IML esteve no local para realizar a perícia dos danos causados pelas chamas e a fazer a retirada dos corpos do local.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...