Detentos do semiaberto ganham saída temporária nesta quarta-feira

Seap liberou o segundo grupo de custodiados na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel. Eles têm que retornar para a casa prisional no dia 15 de setembro.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) divulgou a segunda fração de detentos custodiados da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI) que ganharam saída temporária nesta quarta-feira (9). Mais 400 apenados serão beneficiados, na Unidade de Regime Semiaberto, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na região metropolitana de Belém (RMB).

Segundo a Seap, por ser a unidade prisional com maior população carcerária do estado, a Colônia Penal recebeu um planejamento e cronograma de fracionamento em quatro datas das saídas temporárias dos custodiados no local. A medida foi necessária para evitar aglomerações e garantir saídas seguras e organizadas.

Há internos que saem sob monitoração eletrônica, respeitando decisões judiciais. E os apenados, que têm trabalho externo, serão liberados sem monitoração eletrônica, mas com documento de comprovação do trabalho. Todos ficarão fora por sete dias, com retorno na próxima terça-feira (15).

De acordo com a Seap, todos passam por uma triagem da equipe médica da unidade, para garantir a saída e a volta com pleno acompanhamento do estado de saúde. Para também evitar a saída de internos com alguma enfermidade, durante esta etapa, as equipes verificam temperatura, saturação, pressão arterial, entre outros sinais vitais.

