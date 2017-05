Detentos estão sendo vacinados contra gripe nos presídios paraenses

Cerca de 150 servidores e 619 internos custodiados pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III), começaram a ser vacinados contra Influenza na manhã desta segunda-feira (8). O Centro de Recuperação integra o Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém. A vacinação prossegue até a próxima sexta-feira (12).

“A ação vai durar a semana toda. Hoje, vamos começar vacinando 50 internos e 20 funcionários aqui do CRPP III, entre agentes penitenciários e servidores da área administrativa. Nem sempre conseguimos atingir 100% da meta. Geralmente vacinamos 80% da população privada de liberdade, porque alguns ainda oferecem resistência ou têm medo da vacina mesmo”, destacou Adriana Diniz, coordenadora de Saúde Prisional da Susipe.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a Influenza, conhecida popularmente como gripe, é uma doença viral, tendo como sintomas mais comuns febre alta, em geral acima de 38°C, dores musculares, na garganta e na cabeça, além de tosse seca. O agravamento pode ser identificado quando a pessoa apresenta falta de ar, febre por mais de três dias, piora nos sintomas gastrointestinais, dor muscular intensa e prostração.

A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). São priorizados os grupos mais suscetíveis às doenças respiratórias. O Ministério da Saúde garante que a vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou até óbitos.

Os detentos fazem parte do grupo prioritário, juntamente com as crianças de 06 meses a menores de 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto.

Prevenção – Para o detento Moisés dos Santos, 29 anos, a vacinação é importante para evitar que fique doente. “Não é a primeira vez que eu estou tomando. Sempre que tem eu participo, porque acho que precisamos nos prevenir mesmo de qualquer doença. É um pouco dolorida, mas se é algo para o nosso bem, temos que fazer”, afirmou Moisés.

O agente penitenciário Carlos Augusto Ferreira considera “uma ação muito boa para todos. Eu participo todos os anos, pois temos que nos proteger e também dar o exemplo para outras pessoas. Tem muita gente que acha que tomando a vacina vai pegar a doença, mas não é assim que funciona. Então, é importante a gente, que é mais esclarecido, mostrar o quanto é importante se vacinar”.

Mais de 17 mil pessoas devem ser vacinadas na Susipe, entre detentos e servidores públicos das 45 unidades prisionais do Estado. Só no Complexo Penitenciário de Santa Izabel há 2.926 detentos e 400 funcionários. Até o fim do prazo da campanha de vacinação, no dia 23 de maio, devem ser imunizadas mais de 1 milhão de pessoas em todo o Pará, o equivalente a 90% do público-alvo.

“A vacinação já começou em algumas unidades, e em outras já está até terminando. Em Santarém, Marabá, Breves e Tucuruí a campanha já finalizou. Na Região Metropolitana de Belém faltam apenas as unidades prisionais de Ananindeua e Marituba, pois ainda estamos esperando um retorno da Secretaria de Saúde de cada município. Essa prevenção é essencial para as pessoas privadas de liberdade, pois elas vivem em grupos, e se uma pessoa adoecer contaminará as outras. Também já podem chegar no cárcere doentes. Então, para que não haja casos de Influenza em massa, é importante que a vacinação aconteça e a gente possa aplicar a dose no maior número de pessoas”, ressaltou Adriana Diniz.

