Detentos fazem agente penitenciário refém durante motim em Capanema

(Foto:Reprodução)-Rebelião mobilizou unidades especiais da Polícia Militar

Onze internos mantiveram o homem como refém em protesto contra novas medidas de disciplina no Centro de Recuperação

Um agente prisional lotado no Centro de Recuperação Regional de Capanema, no nordeste do Estado, foi mantido refém durante um motim dos internos, que se rebelaram no começo da tarde desta quarta-feira (4). A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) informou que o funcionário público já foi liberado, após alguns minutos de negociação.

Representantes da Susipe e agentes da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) e do Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar estão no local para as devidas providências e uma revista estrutural está sendo realizada na unidade.

Segundo informações da administração da unidade, onze internos da cela 11 mantiveram o agente prisional de refém como forma de protestar contra as novas portarias da Superintendência, que agem com mais rigor nos procedimentos e o controle da disciplina que está sendo imposta na unidade

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...