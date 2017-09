Detentos fogem de presídio em Marituba

Ainda não há confirmação sobre o número de foragidos. A Tropa de Choque da PM segue a presídio para “dar apoio na revista estrutural, na contagem dos presos e na identificação dos foragidos”. Ainda de acordo com a Susipe, a situação no local se encontra controlada.

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), policiais militares que faziam a guarda na muralha “perceberam a movimentação e realizaram tiros de advertência”.

You May Also Like