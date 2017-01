Detentos fogem do complexo penitenciário de Santa Izabel do Pará

Superintendência confirmou a fuga de nove detentos da central de triagem.

Três deles foram recapturados. PM realiza buscas pelos demais fugitivos.

Nove detentos fugiram da Central de Triagem Metropolitana IV (CTM IV), localizada no Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém, no início da tarde desta quinta-feira (12), de acordo com informações confirmadas pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe).

Segundo a Susipe, nove presos do bloco A fugiram por um buraco cavado na cela e escalaram o muro da unidade, com a ajuda de uma “tereza”. Três presos já foram recapturados, um deles estava ferido e foi encaminhado para atendimento médico.

A Susipe informou que o o Comando de Missões Especiais da Polícia Militar foi acionado para dar apoio nas buscas e na revista da casa penal. A Corregedoria da Susipe foi acionada para o local e irá apurar o caso.

Fonte: G1 PA.

