Detentos fogem durante banho de sol de central de triagem em Santa Izabel, no Pará

O Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) confirmou uma fuga na manhã desta sexta-feira (17), da Central de Triagem Metropolitana III, no complexo penitenciário de Santa Izabel, região metropolitana de Belém. Segundo a Susipe, três detentos fugiram.

O trio conseguiu fugir pelo solário da unidade prisional em direção à mata durante o banho de sol. Uma revista com recontagem de presos é realizada neste momento no centro de detenção. Policiais militares também realizam buscas pela região. A corregedoria penitenciária da Susipe irá apurar as circunstâncias da fuga.

Outra tentativa de fuga em Santa Izabel

A diretoria de administração penitenciária informou ainda que foi registrada, também na manhã desta sexta, uma tentativa de fuga no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I, no mesmo complexo. Houve troca de tiros entre policiais e criminosos armados que dariam apoio externo à ação, mas nenhuma fuga foi registrada.

