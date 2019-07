Detentos fogem por túnel em presídio de Paragominas, no Pará

A fuga aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 24. Internos saíram das celas por túnel e pularam alambrado. Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu capturá-los.(foto:Reprodução -Ilustrativa)

Cinco presos fogem de presídio em Paragominas, no Pará

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) informou que cinco detentos fugiram, nesta quarta-feira (24), do Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRPA), sudeste do Pará.

Segundo a Susipe, os agentes penitenciários que estava de plantão viram detentos saindo por um buraco para a área externa do presídio e pulando o alambrado. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu capturar os fugitivos.

A direção da unidade prisional disse que registrou boletim de ocorrência na delegacia e iniciou o processo de manutenção da cela e concretagem do túnel por onde os internos fugiram. A recontagem dos presos foi feita e com isso a identificação dos detentos que fugiram.

Ainda segundo a direção da unidade, quem tiver informações sobre Antonio Ribeiro de Lima, Elon Rocha da Conceição, Leoni Serrao da Costa, Marcorelio Brito de Souza e Wilvonias Pereira da Silva deve informar ao Disque Denúncia, 181.

Por G1 PA — Belém

