Detentos jogam pedras em policiais para dar cobertura à fuga de preso em Santarém

O homem conseguiu fugir no tumulto durante procedimento de tranca das celas

(Foto Susipe) – Na tarde desta terça-feira (31), em Santarém, no Baixo Amazonas, um preso do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASH) fugiu da unidade penal após um motim. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), o preso ainda não foi identificado.

Em nota, a Susipe informou que a fuga ocorreu por volta das 16h, durante procedimento de tranca das celas, quando presos do bloco semiaberto começaram um tumulto atirando pedras nos policiais que estavam nas guaritas de segurança da unidade prisional para dar apoio a uma tentativa de fuga de outros detentos do bloco carcerário.

A PM precisou intervir com disparos de advertência. Na ação, um preso conseguiu fugir pela área de mata próxima do presídio. Uma equipe do Grupo Tático Operacional da PM realiza buscas ao foragido. A Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe informa que a situação já foi controlada e o presídio opera dentro da normalidade.

Mais cedo, dois detentos morreram durante rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRP), sudeste do Pará. Quatro agentes foram feitos reféns durante o motim, que começou por volta de 11h30 e encerrou à 15h30.

31 de Julho de 2018

