Detentos são flagrados tentando entrar em presídio com tabletes de maconha no estômago no PA

Detentos são flagrados tentando entrar em presídio com tabletes de maconha no estômago no Pará. — Foto: Reprodução / Seap

Presos tiveram o corpo escaneado após retorno da saída temporária para o Círio de Nazaré, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária.

Agentes penitenciários da Central de Triagem Metropolitana I (CTM I), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, região metropolitana de Belém, frustraram um plano para entrada de drogas na casa penal.

Segundo informações divulgadas nesta quarta, dois presos começaram a passar mal e demonstraram preocupação com a revista. Ambos estavam com cinco papelotes de maconha e cinco de tabaco dentro do estômago.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a revista ocorreu na terça (27), quando os presos retornavam da saída temporária do Círio. Os dois foram submetidos aos procedimentos de segurança incluindo a revista no escaneamento do corpo inteiro, que detecta objetos ingeridos, sem remover a roupa ou contato físico.

Os custodiados foram isolados e, após algumas horas, expeliram as drogas e o tabaco e, em seguida, foram encaminhados à delegacia para procedimentos legais. Os dois devem responder a Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

Por G1 PA — Belém

