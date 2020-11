Detida por estelionato é solta na audiência de custódia em Novo Progresso

(Foto:Reprodução/ whatsApp) – Uma mulher foi presa em flagrante logo após aplicar golpe em diversos comércios da cidade de Novo Progresso.

Segundo a Polícia, ela foi presa ainda dentro do flagrante, ela usava do aplicativo do banco para fazer pagamentos no comércio, a transferência era para dia seguinte, tempo necessário para cancelar a operação.

O caso chegou até a polícia após denúncia do proprietário dono de conveniência que levou golpe e as câmeras de segurança filmaram ação da acusada. O calote foi em diversos comércio da cidade, no entanto, somente dois compareceu na delegacia para registrar ocorrência.

À Polícia, prendeu Iza Caroline da Silva Souza, ela foi encaminhada para delegacia de polícia no dia 21, onde foi registrado o flagrante enquadrado no crime de estelionato.

LEIA TAMBÉM:Dono de conveniência denuncia mulher por golpe em seu estabelecimento. Esta presa.

Iza Caroline é descendente Indígena, foi liberada em audiência de custodia dia 22 (domingo a noite), ela se comprometeu devolver o dinheiro para os dois denunciantes, e disse que teve um problema na conta , a juíza Liana Hurtado Toigo ,baseado na argumentação de defesa da mulher, liberou da prisão em flagrante, e soltou a caloteira.

Após a prisão diversos comerciantes divulgaram nas redes socias que foram vitimas do golpe, maioria deles não procurou a delegacia.

Finalidades da audiência de custódia As audiências de custódia destinam-se a que pessoas presas em flagrante delito sejam imediatamente apresentadas a um juiz, em princípio no prazo de até 24 horas da prisão, a fim de que este verifique dois aspectos: a) se a prisão foi legal, isto é, realizada de acordo com a legislação; […]

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...