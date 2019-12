Detran abre visitação para lotes de veículos que vão à leilão no Pará —( Foto:Reprodução)

São mais de 650 carros e motos nas condições de sucata e aproveitáveis. O interessado em participar da visitação pública deve levar documento oficial de identificação com foto.

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) abre nesta quarta-feira (18) os lotes de visitação de mais de 650 veículos que serão leiloados em Belém, Itaituba e Santarém. Em Marabá e Parauapebas, os lotes de visitação serão abertos a partir do dia 8 de janeiro de 2020.

Segundo o Detran, os carros e motos que serão leiloados estão no pátio de retenção do órgão há mais de 60 dias, após o recolhimento, e são divididos em lotes de sucata e aproveitáveis. O interessado em participar da visitação pública deve levar documento oficial de identificação com foto. Será permitido apenas a avalização visual dos lotes.

No dia do pregão, o participante tem que apresentar o documento de identificação oficial, comprovante de endereço atualizado com Código de Endereçamento Postal (CEP), o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou comprovante de emancipação para menores de idade, caso seja necessário.

Para a pessoa jurídica, é necessário a apresentação do comprovante de inscrição e de situação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Registro Comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo; estatuto ou contrato social e última alteração em vigor em sociedades empresariais.

Para sociedades por ações, é preciso apresentar documentos de eleição dos administradores, além de identidade com foto e CPF do representante legal.

O leilão será transmitido ao vivo online, em tempo real pelo site da organizadora. Poderão participar os interessados na modalidade presencial e online, através do cadastro com login e senha feito no site. A lista de veículos pode ser consultada no site do órgão.

Serviço

Belém

Visitação: Dias 18, 19, 20 e 23 de dezembro 2019, das 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Alça Viária, Km 01, N°888, Bairro: São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000

Leilão: Dia 26/12/19, com início às 9h, no Pátio da VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, N°888, Bairro São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000.

Santarém

Visitação: Dias 18, 19, 20 e 23 de dezembro de 2019, das 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rua Santana, N°474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro, Bairro: Salé, Santarém/PA, CEP: 68040-200.

Leilão: Dia 26/12/19, com início às 9h, no Pátio da VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, N°888, Bairro São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000.

Itaituba

Visitação: Dias 18, 19, 20 e 23 de dezembro 2019, das 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Transamazônica, Km 04, ao lado do Parque de Exposições Hélio da Mota Gueiros, Itaituba/PA, CEP: 68182-180.

Leilão: Dia 26/12/19, com início às 9h, no Pátio da VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, N°888, Bairro São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000.

Marabá

Visitação: Dias 8, 9, 10, 13, 14 de janeiro de 2020, das 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia BR 222, Km 03-S/N, Bairro: São Félix, Marabá/PA, CEP: 61513-300.

Leilão: Dia 15/01/20, com início às 9h, no Auditório do Hotel São Bento, Folha 31-Quadra 01, Lote E-09- Lotes 09 e 10, Nova Marabá, Marabá/PA, CEP: 68507-530.

Parauapebas

Visitação: Dias 8, 9, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020, das 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Saruk Salmen, Km 04, Bairro Zona Rural, Parauapebas/PA, CEP 68515-000.

Leilão: Dia 15/01/20, com início às 9h, no Auditório do Hotel São Bento, Folha 31-Quadra 01, Lote E-09- Lotes 09 e 10, Nova Marabá, Marabá/PA, CEP: 68507-530.

