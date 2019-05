Detran alerta motoristas sobre risco de conduzir veículo sem placa

De janeiro a até esta segunda-feira (13) foram 193 autuações

Conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação é infração gravíssima, resultando na perda de 7 pontos na CNH (Foto:Reprodução Portal do Trânsito)

Com o período de fortes chuvas no Pará, vários condutores acabam perdendo a placa do veículo ao arriscarem atravessar por algum ponto de alagamento. Muitas vezes, é possível recuperar, como na avenida João Paulo II, próximo da passagem Euvira, no bairro do Curió-Utinga, em Belém.

Neste trecho, muitos jovens do bairro ficam prontos para mergulhar na poça em busca da placa de motocicletas, carros e até caminhões. Eles cobram R$ 20 pela devolução. No entanto, em outras circunstâncias, o motorista acaba indo embora com prejuízo diante da perda.

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação é infração gravíssima, resultando na perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa no valor de R$ 293 e apreensão do veículo flagrado circulando nesta condição.

De janeiro até esta segunda-feira (13), foram feitas 193 autuações a veículos que estavam sendo conduzidos sem placa no Estado. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), o número inclui situações de ausência de placa dianteira, traseira ou as duas ao mesmo tempo.

