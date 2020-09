Detran amplia atendimento ao público e retoma aulas presenciais nos CFCs do Pará — Foto: Alex Ribeiro/Agência Pará

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (3).

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) baixou portaria que flexibilizou o atendimento ao público nas suas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) durante a pandemia do novo coronavírus. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (3).

Os serviços nos municípios de Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas, Santarém, Altamira, Redenção, Castanhal, Paragominas, Abaetetuba e Capanema continuam tendo o agendamento prévio obrigatório. A mudança acontece nas demais Ciretrans.

Anteriormente, era permitido a entrada de no máximo 10 usuários por vez nas Ciretrans A, agora está permitido a entrada de no máximo 30 usuários. Nas Ciretrans B, onde o quantitativo era de no máximo cinco usuários por vez, agora passou para no máximo 20.

Outro ponto da retomada das atividades é a volta da possibilidade de realização de aulas de legislação de trânsito presenciais nos Centro de Formação de Condutores (CFCs), no limite máximo de lotação de 50% da capacidade da sala de aula, respeitadas as medidas de distanciamento controlado e demais protocolos de controle.

A nova portaria determina que o Posto Avançado da Antônio Barreto, Estação Cidadania Pátio Belém, Estação Cidadania Metrópole Ananindeua, serão exclusivos para atendimento aos despachantes documentalistas e procuradores no que se refere aos serviços de veículos.

O atendimento dos procuradores será realizado por agendamento, e deverá seguir os protocolos internos quanto à quantidade de processo por atendimento, recebimento de boletos, e consulta às pendências. E o atendimento dos despachantes documentalistas cadastrados no Detran será realizado sem agendamento seguindo os mesmo protocolos internos já mencionados.

