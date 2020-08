Detran de Itaituba leiloa mais de 30 carros e motos de forma online

O leilão acontecerá dia 31 de agosto; para participar, o interessado deve fazer uma cadastro prévio no site da organizadora. – (Foto: Alécio Freitas/Portal Giro)

O Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA), em Itaituba, leiloa, no próximo dia 31 de agosto, veículos que se encontram no parque de retenção do órgão. Esta será a 7ª edição do evento que, devido à pandemia, ocorrerá pela terceira vez de forma online.

Os carros e motos que estarão disponíveis para lances foram apreendidos, recolhidos ou removidos em fiscalizações de trânsito e se encontram no local há mais de 60 dias após a data de recolhimento. Ao todo são 33 motos e 04 automóveis.

Para participar do leilão, os interessados deverão realizar um cadastro prévio nos sites do Detran (Clique aqui) e da VIP Leilões (Clique aqui), pois somente por meio deles, poderão ser feitas as ofertas de lances nos lotes escolhidos.



(Foto: Detran/Ascom)

A partir da próxima segunda-feira (24), os veículos que serão leiloados poderão ser visitados no pátio da Vip Leilões, no km 4 da Rodovia Transamazônica, ao lado do Parque de exposições Hélio da Mota Gueiros.

Segundo relatou o diretor do Detran de Itaituba, Vanderlândio Sena, este evento terá mais celeridade quanto ao prazo de entrega dos veículos e sua respectiva documentação.

Com a finalidade de evitar interpretações diversas sobre o segmento do leilão, Sena também ressaltou sobre a importância da leitura completa do edital pelos interessados em participar do evento.

Fonte: Portal Giro

Por: Deivison Viana

