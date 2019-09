DETRAN de Itaituba realiza leilão de motocicletas e carro- interessado podem fazer lance on line

O leilão vai ser realizado no dia 3o de Setembro de 2019(Foto:Divulgação Detran)

Os lances presenciais (ofertados no local físico) e os lances online (ofertados através da internet) 200 (duzentos) reais é o menor valor que pode ser ofertado pelo interessado.

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito), em Itaituba, realizará o leilão de 31 motocicletas e 1 carro, no pátio da Vip Leilões localizada na rodovia Transamazônica.

Os interessados devem procurar a partir da próxima segunda-feira (23) no pátio da Vip Leilões localizada na rodovia Transamazônica e escolher seu veiculo para fazer seu lance.

As pessoas que preferirem serviço on line a imagem dos veículos já esta disponível no site www.vipleiloes.com.br que vai aceitar lance pela internet.

O anuncio foi feio Pelo Sena diretor do Detran em Itatiuba ao Jornal Folha do Progresso nesta segunda-feira(16).

Os interessados em visitar os veículos se dirija até o pátio da empresa responsável pelo leilão na rodovia Transamazônica , o prazo é até dia 27 de Setembro. Segundo Sena , os veículos serão entregues isentos de taxas e impostos. Os interessados também podem procura o Detran em Itaituba, localizado na Travessa quinze de agosto, no bairro Bela Vista, para mais informações.

