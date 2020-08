Detran destrói mais de 90 escapamentos irregulares de motocicletas em Tucumã, no PA

(Foto:Reprodução) – Equipamentos são conhecidos pelo barulho excessivo e foram apreendidos no município.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) destruiu mais de 90 escapamentos irregulares de motocicletas. Os equipamentos, conhecidos pelo barulho excessivo, foram apreendidos em Tucumã, no sul do Pará.

Um rolo compactador foi usado para destruir as peças recolhidas durante operação de veraneio. O trabalho realizado em parceria com as polícias Militar e Rodoviária Estadual tem como objetivo combater irregularidades no trânsito, entre elas a poluição sonora causada por essas adaptações irregulares.

O trabalho na região deve continuar. Segundo o Detran, a destruição das peças faz parte da operação Silêncio, que consiste em destruir descargas de motocicletas que ultrapassem os limites de emissão de ruído.

O Código de Trânsito Brasileiro diz que a multa para quem adulterar escapamentos provocando barulho acima do normal é R$195,23, além da apreensão do veículo.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...