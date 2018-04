Detran disponibiliza 889 veículos para leilão no fim de abril, em Santarém

Pregão ocorrerá nos dias 25 e 26 e os lotes estão divididos nas categorias conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservíveVeículos que vão a leilão em Snatarém pelo Detran Pará (Foto: Ascom Detran PA/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) em Santarém, no oeste do Pará, disponibilizou 889 veículos para o terceiro leilão público do ano. Os lotes de carros e motos nas categorias conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível poderão ser arrematados nos dias 25 e 26 de abril, no auditório do Barrudada Tropical Hotel, no bairro Liberdade.

Os interessados em participar do pregão poderão visitar os veículos nos dias 19, 20, 23 e 24 de abril, de 9h às 17 horas, na sede da empresa de leilões, localizado na Rua Santana, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro, bairro Salé.

O primeiro dia (25) do leilão é destinado às pessoas físicas e o segundo (26) às empresas e pessoas jurídicas que estiverem presentes ao pregão ou fizerem o lance on-line. Somente veículos retidos a mais de 60 dias, sem qualquer impedimento judicial, podem ir a leilão. Veículos de outros estados também não estão disponíveis.

Haverá nos dias 19 e 20 de abril o leilão do Detran na região metropolitana de Belém, tendo as mesmas regras de participação que o pregão em Santarém.

Tanto as empresas quanto particulares poderão visitar e avaliar as condições dos lotes disponíveis durante o período de visitação, que em Belém será nos dias 12, 13, 16, 17 e 18 de abril, de 9h às17 horas, no pátio da VIP leilões, localizado no km 01 da Alça Viária, em Marituba, mesmo local do pregão. Este leilão vai disponibilizar 512 veículos entre carros e motos.

Mesmo com o grande número de veículos envolvidos nos dois pregões, o presidente da comissão de leilão do Detran, Antônio Moura, acredita em um evento tranquilo. “Tanto nós do Detran como a empresa leiloeira temos anos de experiência e os problemas que por acaso surgirem serão solucionados com rapidez”, confirma.

Por G1 Santarém, Pará

