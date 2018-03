Detran do Pará leiloa 765 veículos, entre motos e automóveis

É possível participar pela internet mediante cadastro prévio no site do órgão

(Foto Agência Pará ) -O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) leiloa este mês 765 veículos, entre carros e motocicletas, removidos ao parque de retenção durante ações de fiscalização. Os leilões ocorrem nos próximos dias 13 e 14, em Belém, e 21 e 22, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A organizadora é a VIP Leilões.

Em Belém, os interessados podem examinar os itens oferecidos a partir desta terça-feira (6) até o dia 12, no horário das 9h às 17h, no pátio da VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, km 1, nº 888, bairro São João). Em Parauapebas, as visitas serão nos dias 15,16,19 e 20, também no pátio da empresa organizadora, que fica na Rodovia Faruk Salmen, km 4, bairro Zona Rural.

É possível participar do leilão on-line, com login e senha obtidos em cadastramento prévio no site da empresa. Quem preferir a modalidade presencial deverá apresentar documento de identidade oficial com foto. Os donos dos veículos apreendidos foram notificados sobre a situação dos bens e os procedimentos para recuperá-los antes do leilão.

