DETRAN e Polícia Militar intensificam blitz em Novo Progresso

Através de uma operação em conjunto, homens do Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) e da Polícia Militar (PM), intensificaram as blitz rotineiras que acontecem em toda a cidade. Desta vez uma equipe do DETRAN/PA da cidade de Itaituba está na cidade, que é considerado pelas autoridades policiais como uma com maiores índices de acidentes no trânsito.

Pessoas conduzindo veículos sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), veículos com documentos atrasados e pilotos trafegando sem o uso do capacete, que é obrigatório. Esses e outros motivos fazem com que os agentes do DETRAN , abordem e na ausência prendem.

Os veículos aprendidos são encaminhadas através de um caminhão “reboque” ao Pátio do DETRAN, localizado nos altos da Avenida Orival Prazeres as margens da rodovia BR-163 em Novo Progresso.

Em conversa com nossa equipe de reportagem o chefe de trânsito Municipal afirmou que as blitz rotineiras irão continuar, com o objetivo de diminuir o risco de acidentes em Novo Progresso. “A partir do momento que os veículos e condutores são alvos de fiscalização, com certeza o número de imprudências diminuem e as chances de acontecerem acidentes também são reduzidas”, enfoca o agente.

O local escolhido para a realização da Blitz em conjunto com a Polícia Militar são em determinados pontos da cidade, sem uma localização especifica, informou.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

