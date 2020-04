Detran instala barreiras na BR-316 para impedir viagens intermunicipais no Pará durante feriado de Tiradentes

Operação do Detran fiscaliza motoristas na BR-316 — Foto: Ascom/ Detran

Medida, decretada pelo governador do estado, Helder Barbalho, busca diminuir o contágio da Covid-19 na população.

O Departamento de Transito do Pará (Detran) instalou, nesta sexta-feira (17) barreiras de fiscalização na BR-316 para impedir viagens intermunicipais no estado durante o final de semana que antecede o feriado de Tiradentes, comemorado na terça-feira (21). A medida, decretada pelo governador do estado, Helder Barbalho, busca diminuir o contágio da Covid-19 na população.

De acordo com o Governo, está proibida a saída intermunicipal de transporte rodoviário e hidroviário, limitando o transporte à região metropolitana de Belém, Ananindeua, Benevides e Marituba. A entrada para o distrito de Mosqueiro também está proibida. Além disso, praias, igarapés, balneários, clubes e similares deverão fechar durante o feriado.

A medida também foi tomada durante o feriado da “Semana Santa”. Na ocasião, o transporte intermunicipal ficou proibido entre a sexta-feira (10) e a segunda-feira (13).

A ação do feriado de Tiradentes está concentrada no quilômetro 18 da BR-316. Segundo o Detran, ao todo são mais de 170 agentes de fiscalização, atuando em 26 municípios, entre os quais Bragança, Abaetetuba, Salinópolis, Bagre, Maracanã, Marapanim, Santarém e Conceição do Araguaia. Ainda de acordo com o Detran, apenas o trânsito de cargas será permitido.

