Detran-Pa alerta para falsa informação sobre cobrança de anuidade da CNH

Boato informa taxa anual de R$ 298,47 para evitar cancelamento da CNH.

Departamento Nacional de Trânsito também negou a cobrança.

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran-Pa) alertou nesta quinta-feira (19) para falsas informações compartilhadas em redes sociais a respeito de uma suposta cobrança de uma taxa anual para a manutenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que entraria em vigor a partir do dia 1º de fevereiro.

De acordo com o boato, uma nova lei teria sido aprovada no dia 18 de janeiro regulamentando a cobrança de uma taxa anual no valor de R$ 298,47 para condutores habilitados e o não pagmento resultaria no cancelamento da CNH. O objetivo da taxa seria “auxiliar o governo federal, na extinção da atual crise econômica vivida no país”.

O Ministério das Cidades, ao qual o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) é subordinado, também divulgou na quarta-feira (18) um comunicado alertando os motoristas de que a informação é falsa. O Detran-Pa ainda alertou os condutores para possíveis cobranças do tipo enviadas pelo correio.

